Всього чотири дії і пенсія буде рости: що потрібно робити українцям
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Аби мати збільшені пенсії, українці мають офіційно працювати, сплачувати внески, професійно розвиватись та збільшувати свій страховий стаж
Майбутня пенсія деяких українців може бути низькою і вони можуть збільшити її не лише заробітною платою. Міністерство соціальної політики України дало поради, які також допоможуть вирости виплатам — офіційно працювати, збільшувати стаж тощо.
У Мінсоцполітики пояснили та нагадали, що розмір пенсії залежить від обсягу єдиного внеску, що сплачується зі заробітної плати. Відповідно, чим він вищий і триваліший, тим більшим буде пенсійне нарахування.
Як можна збільшити свою майбутню пенсію
- Офіційно працювати. У такому випадку особа сплачує внески, отримує стаж і заробляє на виплату;
- Професійно розвиватись. Підвищення кваліфікації або перекваліфікація можуть підвищити заробіток і розмір пенсії;
- Збільшувати страховий стаж. Навіть додаткові п’ять років стажу можуть збільшити пенсійні виплати до 30%;
- Робити добровільні страхові внески – громадяни можуть самостійно визначати їх розмір.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з українців не підвищать пенсії у березні 2025 внаслідок індексації.