Всього чотири дії і пенсія буде рости: що потрібно робити українцям

Аби мати збільшені пенсії, українці мають офіційно працювати, сплачувати внески, професійно розвиватись та збільшувати свій страховий стаж

Майбутня пенсія деяких українців може бути низькою і вони можуть збільшити її не лише заробітною платою. Міністерство соціальної політики України дало поради, які також допоможуть вирости виплатам — офіційно працювати, збільшувати стаж тощо.

У Мінсоцполітики пояснили та нагадали, що розмір пенсії залежить від обсягу єдиного внеску, що сплачується зі заробітної плати. Відповідно, чим він вищий і триваліший, тим більшим буде пенсійне нарахування.

Як можна збільшити свою майбутню пенсію

Офіційно працювати. У такому випадку особа сплачує внески, отримує стаж і заробляє на виплату;

Професійно розвиватись. Підвищення кваліфікації або перекваліфікація можуть підвищити заробіток і розмір пенсії;

Збільшувати страховий стаж. Навіть додаткові п’ять років стажу можуть збільшити пенсійні виплати до 30%;

Робити добровільні страхові внески – громадяни можуть самостійно визначати їх розмір.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з українців не підвищать пенсії у березні 2025 внаслідок індексації.