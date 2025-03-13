Чи вистачить 30 років стажу для гідної пенсії у 2025 році

Така виплата може вирости шляхом високої заробітної плати

Коли стаж українця 20 років, то при зарплаті в 15 тисяч гривень, він все одно матиме незначну пенсію. А якою буде сума виплати, якщо його стаж більший на 10 років.

Аби дізнатись точну суму пенсії для чоловіка з 30 роками стажу у 2025 році, "Телеграф" використав спеціальний пенсійний калькулятор. Вона вирахувана на загальних умовах, без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор тощо.

Якщо чоловік хоче вийти на пенсію у 2025 році, але має всього 30 років страхового стажу, то йому має бути 63 роки, згідно з даними Пенсійного фонду України. Водночас в 60 років можна вийти на відпочинок за умови не менше 32 років стажу, а в 65 років — від 15 до 21 року.

Тож, якщо 63-річному чоловіку з мінімальною зарплатою в Україні у 2025 році, тобто 8 тисяч гривень, вийти на пенсію з 30 роками стажу, то у березні він отримає 3103 гривні.

Водночас, якщо заробітна плата українця складає 15 тисяч гривень, то пенсія точно відрізнятиметься від тієї, яка вираховувалась з мінімалки — 5817 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно робити українцям, аби їх пенсія збільшувалась.