Розбагатієте без цигарок? Як швидко вдасться назбирати 1000 доларів, якщо кинути курити

Щоденні відкладення до 130 гривень за рік принесуть до 1140 доларів

Куріння — задоволення не з дешевих, особливо, коли скоро пачка сигарет в Україні подорожчає до 40 гривень. Але якщо кинути це діло, то за певний період часу можна назбирати кругленьку суму і стати власником авто.

Раніше "Телеграф" проаналізував ціни на популярні пачки цигарок в українських торгівельних мережах, серед них є Marlboro, Lucky Strike та Davidoff. Вартість цих товарів місцями сягнула 135 гривень.

Якщо ж не витрачати щодня в середньому 125,81 гривні за пачку Marlboro, то за місяць, в якому 30 днів, можна назбирати 3774,3 гривні. Згідно з актуальним курсом продажу готівкового долара в 41,65 гривні це дорівнює 90,7 долара. За півроку українець отримає 22 960,4 гривні, тобто 551,3 долара, а за рік — 45 920,65 гривні, а саме 1 102,54 долара.

У разі, якщо Marlboro замінити на Lucky Strike, що в середньому коштує 129,72 гривні, то за місяць можна заощадити до 3 891,6 гривні, тобто 93,436 долара, за півроку буде 23 673,9 гривні, а саме 568,4 долара, а за 365 днів — 47 347,8 гривні, що дорівнює 1 136,8 долара.

Тим часом середня вартість Davidoff складає 117,2 гривні й ця пачка є найдешевшою з-поміж запропонованих. Відповідно, якщо:

не курити місяць, то сума відкладень складе 3516 гривень — 84,42 долара;

півроку — 21 389 гривень, тобто 513,54 долара;

рік — 42 778 гривень — 1027,08 долара.

Якщо продовжити заощаджувати ще рік, то сума вийде понад 2 тисяч доларів. На них можна придбати автомобіль.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше дізнавався, скільки потрібно часу, аби українцю накопичити 10 тисяч доларів, якщо сума відкладень дорівнює двом пачкам масла.