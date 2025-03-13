Шахраї намагаються вкрасти кошти пенсіонерів, заманюючи індексацією: як не попастися

Важливо перевіряти інформацію з невідомих джерел в інтернеті на офіційному сайті ПФУ

У березні в Україні відбулася індексація пенсій: вони зросли на 11,5%. Однак не всі пенсіонери вже отримали підвищені виплати.

В Пенсійному фонді розповіли, що шахраї намагаються користуватись цим. Фейкові оголошення заявляють, що начебто необхідно заповнювати певну анкету. У Пенсійному фонді закликають ні в якому разі цього не робити, оскільки індексація — процес автоматичний, він не потребує додаткової заявки з боку пенсіонера.

Якщо ж ваша пенсія не була проіндексована в березні, тому може бути відразу кілька причин. Одна з них — ви працюючий пенсіонер, у такому випадку підвищення пенсії заплановане на квітень, саме в цьому місяці перераховують виплати частини отримувачів.

Також у березні не виплатять більшу суму тим, хто отримує від Пенсійного фонду гроші за страховими виплатами. Вони також були проіндексовані, однак почнуть нараховуватися нові суми лише у квітні. В Пенсійному фонді рекомендують спиратися тільки на інформацію з офіційних джерел ПФУ, наприклад — сайту, де також розміщені дійсні посилання на соцмережі фонду. Також зазначається, що Пенсійний фонд не має жодних ботів для збору даних.

Раніше "Телеграф" розповідав, на скільки виросте в середньому пенсія після індексації. Мінімальна сума підвищення становитиме 100 грн, проте максимальне підвищення обмежили 1500 грн.