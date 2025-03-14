Яка у вас буде пенсія у 2025, якщо ваш заробіток нижче мінімальної зарплати

В основному, пенсія залежить від зарплати, що отримує українець

Пенсії в Україні розраховують, в основному, залежно від кількості років страхового стажу, віку виходу на пенсію та заробітної плати. Якщо ж вона буде мізерною, то і виплата на відпочинку не очікується великою.

"Телеграф" вирішив розібратись, якою точно буде сума пенсії у 60-річного чоловіка, який працював все життя на 5, 6 чи 7 тисяч гривень, тобто на суму, яка нижче мінімальної зарплати в Україні у 2025 — 8 тисяч гривень.

Згідно з пенсійним калькулятором, у чоловіка, якому виповнилось 60 років, що має 32 роки страхового стажу та щомісячну зарплату в 5 тисяч гривень, пенсійне нарахування у березні 2025 року складатиме 1 753 гривні.

Якщо його зарплата вища, тобто 6 000 гривень, то пенсія виросте до 2 103 гривень.

Тим часом заробітна плата в 7 000 гривень принесе українцю пенсію у 2 454 гривні.

Така пенсія була вирахувана на загальних умовах, без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде пенсія в українця, що має мізерну щомісячну заробітну плату та мінімальний страховий стаж в 15 років.