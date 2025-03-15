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Чи спасе чоловіка високий стаж при вираховуванні пенсії, якщо зарплата мінімальна

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Гривня
Гривня. Фото Відкриті джерела

Аби вирахувати суму, необхідно внести дані в калькулятор

Страховий стаж в Україні відіграє одну з важливих ролей під час вираховування пенсії, як і зарплата та вік виходу на відпочинок. Однак високий страховий стаж не дає гарантії на те, що виплата буде відповідною.

"Телеграф" дізнався, якою точно буде пенсія у чоловіка, який має значну кількість років страхового стажу. Для цього ми використали спеціальний пенсійний калькулятор.

Уявімо, що 60-річний чоловік отримує 8 тисяч гривень заробітної плати, тобто мінімальну по Україні. Крім того, він має 40 років страхового стажу і не належить до жодної пільгової категорії населення (ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо). У такому випадку держава призначить йому у березні 2025 на загальних умовах 3594 гривень пенсії.

Варто нагадати, аби вийти на пенсію у 2025 році, українцю потрібно мати:

  • в 60 років не менше 32 років стажу;
  • в 63 роки не менше 22 років;
  • в 60 років не менше 65 років.

Раніше "Телеграф" писав про те, яким вимогам потрібно відповідати, аби у 2025 році мати 11 тисяч гривень пенсії.

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#Пенсії #Пенсія