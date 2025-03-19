Ваша пенсія може бути вищою за зарплату: кому з українців пощастить у 2025

"Телеграф" розповів, як, отримуючи мінімальну зарплату, мати пенсію в 9 тис грн

Пенсії в Україні, в основному, є меншими, аніж заробітна плата. Однак певна категорія осіб зможе отримати виплату, яка точно перевищить суму зарплати.

"Телеграф" з'ясував, хто з українців отримає вищі суми пенсії, аніж буде їх заробітна плата. Для цього ми використали пенсійний калькулятор.

Тож, якщо літня особа, яка після досягнення пенсійного віку в 60 років пропрацювала ще 10 і вирішила оформити пенсію у 2025 році в 70 років, маючи 50 років страхового стажу та отримуючи мінімальну заробітну плату в Україні в 8 тисяч гривень, то її пенсія у березні складе 9118 гривень.

Ця сума була вирахувана на загальних умовах, без пільгової категорії населення (ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо).

Варто нагадати, що у 2025 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати не менше 32 років стажу, в 63 роки необхідно напрацювати не менше 22 років стажу, а в 65 років — не менше 15 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи буде гідною пенсія в українки у 2025 році, якщо вона пропрацювала 40 років і отримувала 10 тисяч гривень зарплати.