Зробіть це — і 5 тисяч доларів у вас у кишені. За який час можна назбирати таку суму

Потрібно забути про одну звичку

Цигарки в Україні продовжують дорожчати і якщо щодня купувати по пачці найпопулярніших марок, то в рік з гаманця "вилітає" кругленька сума. А на скільки виростуть заощадження, якщо кинути курити на 5 років.

"Телеграф" дізнався, якою остаточною буде сума відкладених коштів, якщо, наприклад, кинути курити Marlboro, Camel чи Davidoff на цілих 60 місяців, які в середньому коштують від 117,2 до 129,72 гривні.

Тож, якщо щомісяця протягом року не купувати Marlboro по в середньому 125,81 гривні, то сума складе 45 920,65 гривні, тобто 1 103,33 долара. За два роки сума виросте до 2 206,66 долара, а за п'ять — 5 516,65 долара. Згідно з актуальним курсом продажу готівкового долара в 41,62 гривні, за 5 516,65 українець отримає 229 438,6 гривні.

Водночас якщо рік не курити Camel, який в середньому наразі коштує 129,72 гривні, то "під матрацом" назбирається 46,699 гривні, тобто 1 122,04 долара. Відповідно за два роки 2 244,08 долара, а за п'ять — 5 610,2 долара (приблизно 233 385 гривень).

Один рік без Davidoff, що в середньому коштує 117,2 гривні, допоможе заощадити 42 192 гривень, тобто 1 013,5 доларів. Тобто ще через рік сума складе 2027 долари, а через чотири — 5067 долара (близько 210 910 гривень).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що можна купити на заощаджені 1000 доларів, якщо не курити рік.