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Місцями вартість захмарна. Де можна купити яйця без акції та зекономити понад 40 грн

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Ціни на яйця не тішать Новина оновлена 19 березня 2025, 12:24
Ціни на яйця не тішать. Фото Колаж "Телеграфу"

Деякі магазини ставлять цінник в майже 100 гривень

Ціни на яйця в Україні почали рости й у період лютого-березня місцями значно змінились. Наразі деякі торгові мережі продають 10 штук за ціною в майже 100 гривень.

Наскільки здорожчали 10 штук яєць за місяць та які українські магазини продають найдешевший товар, розбирався "Телеграф". Згідно з даними "Мінфін", наразі середня вартість десяти яєць "Квочка" складає 72,10 гривень, а "Ясенсвіт" — 73,15 гривні.

Якщо проаналізувати ціни в 4 обраних магазинах на 10 штук яєць, то найдешевше їх можна купити в трьох точках — "ЕкоМаркет", "АТБ" та "Фора". Але мовиться про яйця від "Свіжачок", "Своя лінія" та "Зірковий вибір" — за 67,50 гривень.

Водночас можна купити й на роздріб — у "ЕкоМаркет" 1 штуку пропонують придбати за 5,48 гривні, а у "Фора" — 5,49 гривні.

Тим часом найдешевша пропозиція 10 яєць серед популярних марок в "Сільпо" є "Повна чаша" за 70,88 гривні. До 75 гривень також можна купити "Це — яйце" та "Квочка".

Отже, аби зекономити на яйцях, краще купувати їх на роздріб по 5,48 гривні в "ЕкоМаркет", аніж, наприклад, десяток по 97,99 гривні в "Сільпо". Можна зекономити до 43,19 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є найдешевші цигарки та де їх купити.

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#Ціни #Ціни на продукти #Яйця