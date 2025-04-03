Чи підскочив долар в Україні після введення мит Трампом

Яка зараз ситуація на валютному ринку

Введення американським президентом Дональдом Трампом масштабних мит на імпорт у США практично не позначилося на валютному ринку. Курс долара не показав різкого падіння чи стрибків.

Таку інформацію було опубліковано на сайті Мінфіну. Там зазначено, що станом на 3 квітня середній курс у банках виглядає так:

Покупка: 41,00;

Продаж: 41,67;

Курс НБУ: 41,31;

Готівковий курс (купівля): 41,20

Готівковий курс (продаж): 41,30.

Зазначимо, що днем раніше, 2 квітня, у день, коли Дональд Трамп оголосив про введення мит, курс долара зовсім небагато відрізнявся від сьогоднішнього. У купівлі він був вищим на 0.05, у продажу зараз вищим на 0.01, а курс НБУ був вищим на 0.06.

Яка ситуація 3 квітня в українських банках

Один із найвигідніших курсів зараз пропонує "Сенс Банк" — 41,15. А найвигідніший продаж у "Райффайзен Банку" — 41,49.

Зазначимо, що в цій таблиці перша колонка купівля/продаж — у касах банку, а друга колонка — при оплаті карткою.

Довідка: 2 квітня Трамп повідомив, що вводить 10% мита на всю продукцію з усіх країн світу, проте виділив кілька "щасливчиків", проти яких вони будуть вищими. При цьому до розширеного списку потрапили як традиційні союзники на кшталт Японії та Південної Кореї, так і країни на кшталт Ботсвани, Лаосу та Камбоджі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що американський фондовий ринок показав наочно, що він думає про нові тарифи президента США Дональда Трампа. Ф’ючерси на S&P 500 впали на 3,7%, Nasdaq 100 впали на 4,5%, а Russell 2000 впали на понад 5%.

До речі, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснював, що нинішня адміністрація США вважає Європу "халявниками", які не платять за те, що їм надає Вашингтон. За його словами, це може вдарити і по Україні, яка якраз наближається до ЄС.