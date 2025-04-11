Чи спасе вас норма стажу під час призначення пенсії, якщо зарплата мізерна

Якщо в українця маленька зарплата, то і пенсія буде відповідною

Сума пенсії в Україні загалом залежить від зарплати та страхового стажу. Навіть якщо є норма напрацьованих років у поточному році, а це 32 роки, то при мінімальному доході пенсія все одно буде маленькою.

Яким точно передбачається пенсійне нарахування у 2025 році для літніх осіб, які мають 32 роки стажу, але зарплату, що менше мінімальної, розбирався "Телеграф". Аби вирахувати його, ми використали пенсійний калькулятор.

Відповідно до розрахунків, українець, що має 32 роки страхового стажу, може вийти на пенсію у 2025, якщо йому в цьому році виповниться 60 років, згідно з даними у Пенсійному фонді. У квітні держава, при його зарплаті в 5 тисяч гривень, може призначити йому 1753 гривень пенсії.

Зверніть увагу, що сума була вирахувана на загальних умовах, без пільгової категорії населення (ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким має бути ваш дохід, аби пенсія в 60 років з 35 роками стажу не була менше 10 тисяч гривень.