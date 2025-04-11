Простіше купити, аніж готувати вдома? Скільки коштують 300-грамові паски в магазинах

Домашня паска у 2025 році буде більш вигідною, аніж магазинна

Будь-який Великдень точно не обійдеться без паски. Якщо готувати самостійно, то її собівартість без родзинок, цукрових прикрас та глазурі складе майже 35 гривень.

"Телеграф" вирішив проаналізувати, скільки коштуватиме одна 300-грамова паска в українських магазинах. Ціни залежать не лише від ваги, а й від виробника та прикрас на ній.

Найдешевша паска є в "Екомаркет". За 300-грамовий великодній хліб потрібно віддати 59,90 гривень.

Трошки дорожчим цей товар є в "АТБ" — за 66,90 гривень.

Паску за 69 гривень можна купити в "Київхліб".

В "Сільпо" ціна на паску складає 79,99 гривні.

Трьохсотграмову паску можна придбати й на "Rozetka", але її вартість — 119 гривень по акції.

Тож, магазинна паска вийде більш дорогою, аніж домашня, адже в магазині вона коштуватиме майже 60 гривень, а домашня — 35 гривень, хоча остання сума вирахувана без родзинок, глазурі та прикрас. Ми також проаналізували, яка паска вийде більш дешевшою — з курагою, цукатами чи родзинками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де наразі можна купити найдешевший цукор.