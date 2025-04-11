Якою буде соцвиплата для одинокої мами, що виховує трьох дітей різного віку

Мама, що не має доходу та виховує трьох дітей, отримає майже 9 тис. грн

Одинокі матері в Україні, що самостійно виховують дітей, мають право на соціальну допомогу від держави. Сума такої допомоги коливається залежно від віку дитини, кількості неповнолітніх в сім'ї, доходу мами та прожиткового мінімуму.

"Телеграф" вирішив дізнатись, якою буде виплата для одинокої мами, що не має доходу, але виховує дитину, що ходить в садок, школяра та студента у 2025. Для цього використали спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

Тож, якщо мати виховує дитину до 6 років, одну дитину від 6 до 18 років та одну дитину від 18 до 23 років, водночас не працює, тобто не має доходу, то їй держава виплачуватиме по 8787 гривні.

Пояснимо, що на кожну дитину в Україні є розрахований прожитковий мінімум. На найменшу дитину він складає 2563 гривень, а на найстаршу — 3026 гривень. Хоча найбільша сума передбачена для школярів — 3196 гривень. Тому якщо мати не працює, вона отримуватиме на дитину повну суму прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки отримуватиме одинока мати, яка виховує двох школярів.