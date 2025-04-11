Чи можна оформити або поновити українську пенсію за кордоном дистанційно
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Пенсіонери зможуть отримувати свої виплати, не знаходячись в Україні
Аби оформити пенсію за кордоном, українцям потрібно подати заявку на оформлення або поновлення пенсійних виплат.
При досягненні пенсійного віку, тобто в 60 років, громадяни можуть оформити собі пенсійні виплати навіть за кордоном. Водночас поновити виплати можуть лише ті, яким пенсія була призначена під час воєнного стану, як повідомили у Пенсійному фонді.
Як оформити або поновити виплати
Пенсіонеру потрібно:
- Отримати електронний підпис (КЕП);
- Увійти у свій кабінет на сайті Пенсійного фонду за допомогою КЕП;
- У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати вкладку "Заява на призначення пенсії" та вказати тип пенсії (за віком, через інвалідність, втрата годувальника);
- Заповнити анкету, внісши всю необхідну інформацію;
- Прикріпити скан-копії документів – паспорта, ідентифікаційного коду, документа про тимчасовий захист тощо;
- Підписати заяву за допомогою КЕП;
- Надіслати заяву в електронному вигляді.
Хоча літні особи мають повне право на поновлення виплат, однак їх документи мають бути засвідчені в консульстві України, дипломатичному представництві або нотаріально, а це не дешево.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи спасе норма страхового стажу під час призначення пенсії, якщо зарплата українця мізерна.