Чи можна оформити або поновити українську пенсію за кордоном дистанційно

Пенсіонери зможуть отримувати свої виплати, не знаходячись в Україні

Аби оформити пенсію за кордоном, українцям потрібно подати заявку на оформлення або поновлення пенсійних виплат.

При досягненні пенсійного віку, тобто в 60 років, громадяни можуть оформити собі пенсійні виплати навіть за кордоном. Водночас поновити виплати можуть лише ті, яким пенсія була призначена під час воєнного стану, як повідомили у Пенсійному фонді.

Як оформити або поновити виплати

Пенсіонеру потрібно:

Отримати електронний підпис (КЕП);

Увійти у свій кабінет на сайті Пенсійного фонду за допомогою КЕП;

У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати вкладку "Заява на призначення пенсії" та вказати тип пенсії (за віком, через інвалідність, втрата годувальника);

Заповнити анкету, внісши всю необхідну інформацію;

Прикріпити скан-копії документів – паспорта, ідентифікаційного коду, документа про тимчасовий захист тощо;

Підписати заяву за допомогою КЕП;

Надіслати заяву в електронному вигляді.

Хоча літні особи мають повне право на поновлення виплат, однак їх документи мають бути засвідчені в консульстві України, дипломатичному представництві або нотаріально, а це не дешево.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи спасе норма страхового стажу під час призначення пенсії, якщо зарплата українця мізерна.