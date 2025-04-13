Пенсіонери можуть отримати додаткові 40% від мінімальної пенсії: кого це стосується

Для цього треба відповідати важливим критеріям

Частина українських пенсіонерів зможуть отримати додаткову фінансову допомогу від держави, яка надається щомісяця. Виплати будуть залежати від прожиткового мінімуму, який визначається на рік для непрацездатних громадян.

Як повідомляє "На пенсії", сума допомоги може змінюватися щорічно, оскільки вона прив'язана до змін у мінімальних соціальних стандартах.

Зокрема, у 2025 році передбачено, що одинокі пенсіонери матимуть право на отримання щомісячної додаткової допомоги, яка становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році цей мінімум складає 2 361 гривню, тож сума допомоги для цієї категорії пенсіонерів становить 944 гривні на місяць.

Хто входить до категорії?

Для того, щоб бути зарахованим до категорії одиноких пенсіонерів, особа повинна відповідати кільком важливим критеріям.

отримувати пенсію за віком — це підтверджує належність особи до категорії непрацездатних громадян;

— це підтверджує належність особи до категорії непрацездатних громадян; потребувати догляду — медичні висновки повинні засвідчувати, що особа не може повноцінно піклуватися про себе без сторонньої допомоги;

— медичні висновки повинні засвідчувати, що особа не може повноцінно піклуватися про себе без сторонньої допомоги; жити самостійно — пенсіонер повинен проживати один, без постійної підтримки від родичів чи інших осіб;

— пенсіонер повинен проживати один, без постійної підтримки від родичів чи інших осіб; досягти 80-річного віку — цей критерій є важливим для визначення рівня потреби у соціальній допомозі та догляді.

Тільки за виконанням усіх цих умов можна претендувати на отримання додаткової допомоги від держави.

Для оформлення виплати одинокому пенсіонеру необхідно подати певний пакет документів. Серед них:

паспорт та ІПН (індивідуальний податковий номер);

медична довідка про потребу в догляді;

виписка, що підтверджує, що пенсіонер не отримує інших виплат, окрім пенсії за віком.

Такі виплати є важливою підтримкою для багатьох пенсіонерів, особливо тих, хто потребує постійного догляду та не має можливості покладатися на допомогу рідних.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як отримати допомогу від ООН для пенсіонерів. Люди можуть розраховувати на 10 800 гривень на 3 місяці.