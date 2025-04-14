Краще обрати банк, аніж обмінник? Де вигідніше обміняти долар на гривню

Найбільш прибутковим варіантом при обміні долара на гривню стане банк

Долар можна обміняти як в банку, так і в обміннику, але курси точно відрізнятимуться. Якщо виділити час та пошукати найбільш вигідні показники, то можна відчутно підзаробити.

Де є найбільш високий курс купівлі долара 14 квітня 2025, в банках чи обмінниках, розбирався "Телеграф". Дані взяли з "Мінфін".

Тож, найнижчий курс продажу в касах банків серед запропонованих є в "Приват Банку" — 40,95 гривні. "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" пропонує обміняти долар на гривню по курсу в 41,0 гривень. А по 41,10 гривень купують "Райффайзен Банк" та "ПУМБ". Відповідно, аби більше отримати гривні, потрібно йти в останні банки.

Водночас найнижчий курс серед обмінників наразі є 40,93 гривні. Українці можуть знайти пункт обміну валют, де курс стоятиме в 40,95 гривні. Тобто останній буде найприбутковішим.

Отже, аби отримати якомога більше гривні під час продажу долара, українцю варто обрати для цього банк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, від скількох чашок кави потрібно відмовитись, аби стати власником автомобіля "Ланос".