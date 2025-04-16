Потрібно було працювати? Чи вистачить 15 років стажу українцю, аби мати від 10 тисяч пенсії

На виплату в 10 тисяч гривень в 65 років з 15 роками стажу можуть розраховувати лише ті, хто має значну зарплату

Аби вийти на пенсію у 2025 році в 65 років, українцю потрібно напрацювати від 15 років стажу. Чи вистачить цих років для того, аби його виплата на відпочинку не була менше за 10 тисяч гривень.

Це вирішив дізнатись "Телеграф". Для цього ми використали спеціальний пенсійний калькулятор.

Згідно з даними, 15 років страхового стажу достатньо для 65-річного українця, який вирішив виходити на відпочинок у 2025 році. Він зможе оформити собі виплату в 10 тисяч гривень за умови, що його щомісячна заробітна плата складатиме 61 тисячу гривень. При цьому чоловік має виходити на пенсію на загальних умовах і не повинен належати до пільгової категорії населення, наприклад ветеран війни, діти війни, почесний донор тощо.

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді пояснювали, яка кількість стажу потрібна для оформлення пенсії. Тож, у 2025 році в 60 років можна вийти на відпочинок за умови набуття не менше 32 років стажу, водночас в 63 — від 22 до 31 року, а в 65 — від 15 до 21 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, кому з пенсіонерів можуть призначити пенсію, яка складатиме всього 800 гривень.