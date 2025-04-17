Понаднормовий стаж та 10 тисяч зарплати. Чи сягне пенсія у 2025 році до хоча б 5 тисяч

60-річний чоловік у 2025 році з понаднормовим стажем очікує на пенсію в майже 4500 гривень при зарплаті 10 тисяч гривень

Розмір пенсії в Україні залежить, в основному, від заробітної плати, віку виходу на пенсію та страхового стажу. Відповідно чим більше напрацьованих років, тим вища пенсія.

Однак чи буде пенсія хоча б 5 тисяч, якщо є понаднормова кількість стажу та щомісячна заробітна плата в 10 тисяч гривень, розбирався "Телеграф". Щоб дізнатись це, ми використали пенсійний калькулятор.

Тож, у 2025 році 60-річний чоловік зі зарплатою в 10 тисяч гривень та понаднормовим страховим стажем в 40 років розраховує на пенсію, яка не буде вище 4471 гривні. Ця сума була вирахувана на загальних умовах і без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Варто нагадати, що для виходу на пенсію в 60 років у 2025 році українцю потрібно мати від 32 років стажу. У 63 роки норма складає від 22 до 31 року, а в 65 — від 15 до 21 року. Про це пояснив Пенсійний фонд.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, чи можна в 60 при зарплаті в 15 тисяч гривень отримувати пенсію не нижче 10 тисяч гривень.