"Зелені" будуть найдорожчими. Скільки коштуватиме пофарбувати яйця без барвників до Великодня 2025

Є різні варіанти фарбування яєць за допомогою продуктів і найдешевшим з них буде лушпиння цибулі

На цьому тижні вже Великдень і більшість встигли закупитись усіма необхідними продуктами для приготування страв, великоднього хліба та кошика, який понесуть у церкву. Серед них точно будуть яйця, певну кількість з яких потрібно пофарбувати, згідно з традиціями.

Є ті, що обирають вже готові харчові барвники, які просто можна купити. Однак інші віддають перевагу натуральним барвникам з продуктів, наприклад з буряка, лушпиння цибулі чи каркаде. "Телеграф" вирішив проаналізувати, скільки коштуватимуть ці товари.

Зауважимо, що рецепти у всіх різні, тому кількість і вага продуктів також відрізнятиметься.

Тож, ціни на продукти для фарбування яєць у 2025:

буряк 3 шт, близько 1 кіло, на 1 літр — в середньому 32,93 гривні, згідно з даними "Мінфін";

3 шт, близько 1 кіло, на 1 літр — в середньому 32,93 гривні, згідно з даними "Мінфін"; червона цибуля , а саме лушпиння, яке можна купити за ціною цибулі на касі самообслуговування або піти в кіоск чи маленький магазин та купити його там. На 1 літр води — 20 гр. В "АТБ" цибулю можна купити за 35,95 грн кіло, відповідно 20 грамів — 0,719 грн;

, а саме лушпиння, яке можна купити за ціною цибулі на касі самообслуговування або піти в кіоск чи маленький магазин та купити його там. На 1 літр води — 20 гр. В "АТБ" цибулю можна купити за 35,95 грн кіло, відповідно 20 грамів — 0,719 грн; лушпіння жовтої цибулі, 20 гр на 1 літр. "Фора" пропонує купити кіло товару за 19,90 гривень, тобто 20 грамів — 0,398 гривні;

20 гр на 1 літр. "Фора" пропонує купити кіло товару за 19,90 гривень, тобто 20 грамів — 0,398 гривні; 3 ст. л. куркуми , тобто близько 42 грамів, на 1 літр води. За одну пачку в 30 грамів в "АТБ" потрібно віддати 14,30 грн, тому дві пачки — 28,6 грн;

, тобто близько 42 грамів, на 1 літр води. За одну пачку в 30 грамів в "АТБ" потрібно віддати 14,30 грн, тому дві пачки — 28,6 грн; 1,5 кілограма червоної капусти на 2 літри води. За 100 грамів "Сільпо" потребує 6,50 грн, тому 1,5 кілограма — 97,5 грн;

на 2 літри води. За 100 грамів "Сільпо" потребує 6,50 грн, тому 1,5 кілограма — 97,5 грн; куркума та червона капуста, 3 ст. л і 1,5 кіло на 3 літри. Тут потрібно віддати 126,1 гривні;

3 ст. л і 1,5 кіло на 3 літри. Тут потрібно віддати 126,1 гривні; чорниця, 100 гр на 0,5 літрів води. У "Сільпо" вона коштує 25,40 гривень;

100 гр на 0,5 літрів води. У "Сільпо" вона коштує 25,40 гривень; 50 грамів каркаде на 0,5 літрів води. За пачку в 80 грамів треба заплатити 30,50 грн, як пропонує "АТБ".

Отже, найдорожчим варіантом фарбування яєць буде куркума та червона капуста, які коштуватимуть українцю у 2025 році 126,1 гривні. Водночас найдешевшим виявився метод зі лушпинням цибулі — 0,398 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" про те, де можна значно зекономити на штучних квітах до Великодня 2025.