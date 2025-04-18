Чи може мати із зарплатою в 12 тисяч очікувати на соцдопомогу, якщо виховує одну дитину до 6, 18 чи 23 років

Одинока мама, яка тягне одну дитину та має дохід в 12 тисяч, не зможе отримати допомоги

Одиноким матерям в Україні у 2025 році продовжують виплачувати соціальну допомогу. Її сума розраховується індивідуально, але, в основному, залежить від віку дитини, кількості неповнолітніх в сім'ї, доходу жінки та прожиткового мінімуму.

"Телеграф" вирішив розібратись, якою буде соціальна виплата для мами у 2025 році, що самостійно займається вихованням одної дитини, якщо її зарплата в місяць — 12 тисяч гривень. Аби вирахувати її, ми використали спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

Згідно з даними, для жінки, яка у поточному році виховує дитину дошкільного віку, тобто до 6 років, та має дохід за пів року в 72 тисячі гривень, передбачено соцвиплату в 0 гривень.

Такі самі правила діють в умовах, коли у жінки є дитина від 6 до 18 років.

На соціальну виплату може не очікувати й мати, яка має дохід в 72 тисячі гривень за 6 місяців та у неї на плечах студент від 18 до 23 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому мати, яка виховує трьох дітей, може не отримати соціальну допомогу від держави.