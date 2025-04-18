Пенсіонери протягом 18 років можуть отримувати надбавку. Кому вона передбачена і яка сума

Пенсіонерам передбачена надбавка, якщо вони займаються вихованням дітей

Пенсіонери, які займаються вихованням неповнолітньої дитини, розраховують на надбавку до своїх виплат. Її сума у 2025 році складає 150 гривень.

Надбавка передбачена законами України "Про пенсійне забезпечення" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Про це повідомили в пресслужбі міської ради Білої Церкви.

Аби отримати надбавку, пенсіонеру потрібно бути на відпочинку, займатись вихованням дитини до 18 років та отримувати виплату за віком, через інвалідність або за вислугу років.

Однак її точно не призначать особам, які офіційно працевлаштовані або зареєстровані як підприємці в органах Державної податкової служби. Крім того, надбавка не здійснюватиметься для членів сім'ї, які вже отримують пенсію або державну соціальну допомогу.

Якщо в сім'ї є двоє і більше дітей, тоді надбавка буде подвійною, потрійною тощо.

Документи, які потрібні для оформлення надбавки в 2025

Пенсіонеру треба звернутись до Пенсійного фонду України за місцем проживання, заповнити заяву і надати такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

трудову книжку;

свідоцтво про народження дитини;

довідку уповноважених органів з місця проживання про утримання непрацездатних членів сім'ї.

Варто наголосити, що вона нараховуватиметься, поки дитині не виповниться 18 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким пенсіонерам потрібно пройти ідентифікацію, аби їх виплату не забрали.