Всього 45 років, а вже є право на пенсію. Хто може вийти і отримувати 15 тисяч у 2025

Українці, які 20 років свого життя віддали військовій службі, можуть достроково вийти на пенсію й отримувати гідну виплату

Право на оформлення пенсії в Україні у 2025 році настає, коли особа сягає пенсійного віку, тобто 60 років. Однак за певних умов вона може вийти на відпочинок значно раніше, маючи при цьому всього 25 років стажу.

Оформити пенсію в 45 років можуть українці, які точно не робитимуть це на загальних умовах. У кого є така можливість, розповість "Телеграф", використавши пенсійний калькулятор.

Згідно з ним, виплата на відпочинку почне здійснюватись 45-річному чоловіку у 2025 році, якщо він є військовим і має 25 років страхового стажу, де 20 — це військова служба. Держава призначить йому 15528 гривень пенсії, якщо його щомісячна зарплата — 25 тисячі.

Зауважте, сума вирахувана без додавання пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українським пенсіонерам необхідно обов'язково пройти ідентифікацію. Якщо цього не зробити, то вони ризикують залишитись без виплати, яку можна поновити, але тільки після встановлення особи.