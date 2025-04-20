Доларовий депозит замість "Ланоса". Наскільки може вирости ваш прибуток за 1, 2 чи 3 роки

З депозитом можна заробити, але не чекайте на захмарні суми

Примножити свій прибуток можна за допомогою депозитного рахунку в банку. Наприклад, якщо покласти суму у 2300 доларів, на які у 2025 році можна купити авто Daewoo Lanos, то вже через 1,2 чи 3 роки українець отримає додатковий дохід.

"Телеграф" дізнався, наскільки виростуть відкладені кошти українця, якщо він оформить депозит зі сумою у 2300 доларів. Для цього ми використали актуальні дані про депозити в українських банках в "Мінфін".

Тож, річний депозит у 2025 році у 2300 доларів принесе українцю не більше як 49 доларів.

За два роки сума доходу на депозитному рахунку збільшиться до 106 доларів.

Однак є ще можливість покласти кошти на більш довгий термін — 3 роки. У такому випадку сума доходу українця, який не купив авто, а вирішив віднести у банк, виросте до 160 доларів.

Варто пояснити, що наразі 2300 доларів дорівнюють 94 438 гривням, якщо по курсу продажу готівкового долара в "Мінфін" в 41,06 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку суму доларів потрібно відкладати щомісяця, аби вже через рік стати власником айфона.