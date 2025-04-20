Ціна інгредієнтів не стояла на місці. Наскільки здорожчала кілограмова паска з 2024

Наразі домашня паска, у порівнянні з 2024 роком, виросла в ціні на майже 30%

Собівартість домашньої кілограмової паски до Великодня 2025 складає близько 233 гривень, хоча ще минулого року її ціна була на рівні 180 гривень. Борошно виявилось тим продуктом, що найбільше здорожчав у списку для приготування великоднього хліба.

За словами директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрія Лупенко, у поточному році домашня паска обійдеться українцю у 232,96 гривні. Тобто на 29,6% дорожче, аніж це було у 2024.

Він пояснює, що на ціну вплинуло суттєве зростання вартості на всі продукти, які потрібні для паски. Найбільше здорожчало борошно, на 62,4%, а найменше дріжджі — 8,7%. На інші товари ціни змінились так:

яйця – на 47,1%;

масло вершкове – на 37,8%;

молоко – +15,5%;

цукор – +16,8%;

родзинки — +12,2 %.

Знайшовши архівні дані минулого року, де Лупенко також аналізував собівартість домашньої паски, виявилось, що паска у 2025 році коштує 232,96 гривні, хоча минулого Великодня її вартість складала 179,8 гривні за кіло. Відповідно вона стала дорожче на 29,6%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштують елітні паски у 2025 році.