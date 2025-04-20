Один пенсіонер та одна дитина. Яка виплата передбачена їм, як малозабезпеченим

Малозабезпечена сім'я, яка складається зі пенсіонера та школяра, розраховує на допомогу в майже 7 тис. грн

Малозабезпечені сім'ї, в яких немає батьків, а є лише пенсіонери та діти, мають право на грошову допомогу від держави. Сума виплати залежить, в основному, від кількості осіб в сім'ї, їхнього доходу та прожиткового мінімуму на поточний рік.

Якою точно буде соцвиплата для родини, де вихованням однієї дитини до 18 років займається лише один пенсіонер, розібрався "Телеграф". Для цього ми використали спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

Тож, на соціальну виплату в майже 7 тисяч гривень у поточному році розраховує малозабезпечена родина, яка складається з одного школяра від 6 до 18 років та одної непрацездатної особи, зокрема пенсіонера. Така сума допомоги вирахувана на основі, що дохід членів родини за пів року складає 0 гривень.

Але, зауважте, усе залежить від органу соціального захисту населення. Він може нараховувати іншу або таку саму суму виплати, яка є в калькуляторі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде виплата для малозабезпеченої сім'ї, де є всього одна непрацездатна особа, а саме пенсіонер.