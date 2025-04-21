Якщо зарплата всього 5 тисяч. На яку пенсію очікувати українцю у 2025 році

Чим менше стажу та вищий вік виходу на пенсію, тим нижчою буде виплата

Розмір пенсії в Україні залежить від страхового стажу, віку виходу на пенсію та, особливо, заробітної плати. Якщо вона маленька, незалежно від того, чи має особа норму стражу, пенсія буде відповідною.

"Телеграф" вирішив дізнатись, якою буде пенсія для українця в 60, 63 та 65 років у 2025 році з маленькою зарплатою, використовуючи пенсійний калькулятор. Згідно з даними Пенсійного фонду, для виходу на пенсію в 60 років у 2025 році українцю потрібно мати від 32 років стажу. У 63 роки норма складає від 22 до 31 року, а в 65 — від 15 до 21 року.

Тож, 60-річному українцю, який має 32 роки страхового стажу та зарплату в 5 тисяч гривень, передбачено пенсію в 1753 гривень.

Якщо він виходитиме на відпочинок в 63 роки з 22 роками стажу, тоді він отримуватиме 1205 гривень.

Найменша виплата передбачена для 65-річних чоловіків, що мають 15 років стажу — 822 гривні.

Зауважте, що сума була вирахувана на загальних умовах, без пільгової категорії населення (ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому потрібно подати заяву, аби їх пенсії перерахували.