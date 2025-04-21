Одна умова і 100 доларів ваші. Як легко зібрати таку суму

Українець отримає 100 доларів, якщо заощаджуватиме щомісяця по близько 400 гривень

Зібрати 100 доларів можна, якщо протягом 11 років відкладати по 1 гривні. Однак, збільшивши суму заощаджень до 10 доларів в місяць, можна назбирати близько 4100 гривень набагато швидше.

"Телеграф" вирахував, скільки доведеться відкладати по 10 доларів щомісяця, тобто по 411 гривень, згідно з актуальним курсом продажу готівкового долара в "Мінфін" в 41,10 гривні, аби мати на руках 100 доларів.

Українець, який щомісяця відкладатиме по 10 доларів або 411 гривень, 100 доларів може отримати вже через 10 місяців. Але зауважте, що курс долара може змінитись, тому період відкладень також може збільшитись.

Однак якщо такий варіант заощаджень вас не влаштовує і ви маєте мінімальний заробіток, то зібрати 100 доларів можна і за допомогою заощаджених щодня 5 гривень. Зауважте, що на це потрібно буде витратити понад 2 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки очікується вигоди й чи буде взагалі заробіток зі 100 доларів, якщо українець купить їх в обміннику, а вирішить обміняти в банку.