Чого очікувати українцю, якому виповнилось 65 років, але його стаж менше 15 років

Соціальна допомога призначається тим, хто не має право на пенсію, зокрема 65-річним, які не напрацювали і 15 років стажу

Аби вийти на пенсію у 2025 році, особі потрібно мати норму страхового стажу. Якщо українець досяг віку, але не має необхідної кількості відпрацьованих років, то пенсію йому назначать пізніше.

У виданні "На пенсії" нагадали, що для виходу на пенсію в 60 років у 2025 році українцю потрібно мати від 32 років стажу. Якщо їх не вистачає, то оформити виплату можна в 63 роки. Однак є і мінімальна кількість стажу в 15 років, але виходити на відпочинок в такому випадку можна лише в 65 років.

Якщо у літньої особи немає 15 років страхового стажу і їй виповнилось 65 років, то вона має право на соціальну допомогу тим українцям, які не можуть оформити пенсію.

Розмір такої виплати — 30% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У поточному році це 2361 гривні. Тобто сума соціальної допомоги — 708,30 гривень. Однак фактична виплата може бути меншою або більшою.

"Якщо людина не має інших доходів, то держава дотягуватиме розмір соцдопомоги до 2361 гривні. Таким є і мінімальний розмір звичайної пенсії за віком", — пояснили у виданні.

Але, зауважте, що не завжди може бути призначена ця виплата, адже особі треба довести, що вона є малозабезпеченою і у неї не має інших джерел існування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде пенсія, якщо зарплата українця у 2025 році всього 5 тисяч гривень.