Малозабезпеченій сім'ї з 3 школярами не світить соцвиплата. У чому причина

Малозабезпечена родина з трьома школярами не зможе отримати допомогу, якщо має дохід вище 100 тисяч

Малозабезпеченим родинам в Україні у 2025 році виплачують соціальну допомогу. Її сума вираховується індивідуально, хоча, в основному, залежить від ряду факторів, серед яких є дохід членів домогосподарства.

Однак є випадки, коли родина не матиме право на соціальну виплату від держави. Про них розповів "Телеграф", використовуючи спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

Тож, уявімо малозабезпечену сім'ю з трьома дітьми-школярами від 6 до 18 років. У її складі також є двоє працездатних батьків, які щомісяця заробляють по 18 300 гривні на двох осіб, що за пів року складає 109 800 тисяч гривень. При такому доході їх родина не отримає соцдопомоги від держави.

Але, зауважте, усе залежить від органу соціального захисту населення. Він може нараховувати іншу або таку саму суму виплати, яка є в калькуляторі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи буде для малозабезпеченої сім'ї соцвиплата, якщо в ній троє студентів від 18 до 23 років та батьки, що є працездатними, але не працевлаштованими.