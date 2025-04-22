НБУ довів середню зарплату правління майже до 75 тис. грн, а голові виплатив мільйони (документ)

Нацбанк збільшив витрати на персонал майже на 20%

Середній розмір заробітної плати працівника центрального апарату Національного банку, включаючи додаткові виплати (надбавки, премії тощо), за підсумком 2024 року становив 74 896 гривень.

Про це йдеться в "Консолідованій фінансовій звітності та Консолідованому звіті про управління за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року", який НБУ опублікував 21 квітня.

74,9 тис. грн — це в 3,5 раза більше середньої зарплатні по Україні, яка, за даними Держстату, у 2024 році зросла на 23,1% й дісталася 21 473 грн.

В центральному апараті нацбанківці заробляють більше ніж в інших напрямках. У звіті така розкладка по середній зарплаті НБУ з урахуванням доплат:

центральний апарат — 74,9 тис. грн;

Розрахунковий центр — 67 тис. грн;

Банкнотно-монетний двір — 39,3 тис. грн.

В документі пояснюється, що зарплатня працівника НБУ складається з двох частин:

основна зарплата у вигляді посадового окладу;

додаткова зарплата у вигляді надбавок, доплат і премій.

У звіті Нацбанку уточнюється, що за 2024 рік (у порівнянні з 2023-м) загальні витрати на утримання персоналу зросли з 3,3 млрд грн до 3,9 млрд грн, тобто на 19,5%.

Водночас в тому ж документі НБУ повідомив, що торік збільшив загальну чисельність персоналу лише на 1,36%, тобто на 61 людину — з 4 533 до 4 594 фахівців, і наголосив, що йдеться фактично про персонал, що працює.

Найбільше людей в НБУ працює саме в центральному апараті — 3,4 тис. осіб, на Банкнотно-монетному дворі — 1,2 тис., а в Розрахунковому центрі лише 38 осіб.

Також у звіті відзначається незначне (на 0,9% або на 400 тис. грн) зменшення короткострокових виплат правлінню Національного банку — із 44,7 млн грн до 44,3 млн грн. Короткостроковими називають зарплатні платежі разом із єдиним соцвнеском. Список виплат наступний:

Пишний Андрій Григорович, голова — 7,0 млн грн; Рожкова Катерина Вікторівна, перший заступник голови — 6,0 млн грн; Гелетій Юрій Ігорович, заступник голови — 5,7 млн грн; Матузка Ярослав Васильович, заступник голови — 5,6 млн грн; Ніколайчук Сергій Анатолійович, заступник голови — 6,2 млн грн; Олійник Дмитро Ігорович, заступник голови — 6,1 млн грн; Шабан Олексій Володимирович, заступник голови — 5,5 млн грн.

Правління НБУ

Виплати Раді Нацбанку торік зменшились на 24% — із 23,7 млн грн до 18 млн грн. Структура виплат наступна:

Барсуков Анатолій Зіновійович, член Ради — 3,3 млн грн; Веремій Ігор Григорович, член Ради — 3,3 млн грн; Горбаль Василь Михайлович, член Ради, голова Аудиторського комітету — 3,3 млн грн; Фурман Василь Миколайович, член Ради — 3,3 млн грн; Щербакова Олена Анатоліївна, член Ради — 3,3 млн грн.