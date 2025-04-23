Пенсія, як 5 прожиткових мінімумів. Кому вона виплачуватиметься у 2025

Пенсію в понад 14 тисяч у 2025 зможе мати українець, якщо заробляє від 38 тисяч і має стаж в 35 років

Сума пенсій в Україні коливається залежно від страхового стажу особи, а також віку виходу на відпочинок та заробітної плати. У більшості випадків саме дохід впливає на остаточну суму виплати, адже чим він більше, тим вища пенсія.

"Телеграф" вирішив дізнатись, яким умовам має відповідати українець, аби у квітні 2025 року отримувати понад 14 тисяч гривень пенсії. Для цього ми використали пенсійний калькулятор.

Тож, пенсію в 14 600 гривень, яка дорівнює п'яти прожитковим мінімумам в Україні у 2025 році, згідно з "Мінфін", матиме українець, якому виповнилось 60 років, якщо він напрацював 35 років страхового стажу та отримує щомісячну зарплату, яка точно не нижче 38 078 гривень.

Зауважте, що сума була вирахувана на загальних умовах, без пільгової категорії населення (ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що якими мають бути стаж та зарплата у 60-річного українця у 2025 році, аби він отримував пенсію в не менше 9 тисяч.