Ціна на цигарки ростиме. Скільки можна зекономити, якщо не курити до кінця 2025

Українці можуть зібрати до 800 доларів, якщо кинуть курити

Цигарки в Україні будуть дорожчати, починаючи з квітня 2025. Економіст пояснив, що ціна на пачку протягом року зросте на 20-25 гривень. Тобто якщо наразі 20 штук коштують, наприклад, 100 гривень, то вже в кінці року — 120-125 гривень.

"Телеграф" вирішив проаналізувати, скільки українцю вдасться заощадити коштів, якщо він кине курити у квітні й протримається до кінця 2025 року. За основу взяли сигарети з фільтром вітчизняних марок.

Якщо у березні 2025 року середні ціни на сигарети з фільтром вітчизняних марок були 99,60 гривень, згідно з даними "Мінфін", то вже в кінці поточного року вартість сягне 124,8 гривні, за умови, що щомісячне здорожчання відбуватиметься на близько 2,8 гривні (25 розділити на 9 місяців).

У такому випадку українцю вдасться зекономити:

у квітні — 3072 гривні, за умови, що ціна щоденної пачки — 102,4 грн;

травні — 3261 гривні, якщо пачка — 105,2 гривні;

червні — 3240 гривень, якщо пачка — 108 грн;

липні — 3434,8 гривні, якщо пачка — 110,8 гривні;

серпні — 3408 гривень, якщо пачка — 113,6 гривні;

вересні — 3492 гривні, якщо пачка — 116,4 гривні;

жовтні — 3695,2 гривні, якщо пачка — 119,2 гривні;

листопаді — 3660 гривні, якщо пачка — 122 гривні;

грудні — 3868,8 гривні, якщо пачка — 124,8 гривні.

Тобто, за 9 місяців можна зібрати близько 31 131,8 гривні. Якщо переводити в долари за курсом продажу готівкового долара в 41,35 гривні, то це десь 752,9 долара.

Зауважте, що під час підраховування ми врахували те, що кожен місяць має різну кількість днів, 30 або 31. Крім того, сума щомісячного здорожчання цигарок є орієнтовною, тому кінцеві фактичні заощадження можуть відрізнятися від тих, що вирахував "Телеграф".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на різниці курсу можна заробити 50 доларів.