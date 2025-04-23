До 40 грн за кіло. Які магазини пропонують найнижчі цінники на моркву

Українці зможуть зекономити до 7 гривень, якщо куплять моркву в цих магазинах

Морква подорожчала з початку поточного року. Наразі її ціна в деяких українських супермаркетах сягає майже 45 гривень, але якщо пошукати, то можна знайти більш вигідні пропозиції.

"Телеграф" проаналізував цінники в популярних продуктових мережах України. Також ми дізнались, де можна купити найдешевшу моркву.

Згідно з даними Мінфін, середня ціна на 1 кілограм моркви складає 43,60 гривень, хоча ще місяцем раніше вона не перевищувала 42,11 гривні.

Водночас в інших магазинах є більш дешевша морква. Наприклад "Екомаркет" пропонує купити кілограм за 37,80 гривень. У "АТБ" буде трошки вища ціна — 37,89 гривні.

До 40 гривень овоч продається в "Metro" та "Auchan" — 39,90 гривень.

Тим часом в інших магазинах такі цінники:

"Сільпо" продає моркву за 43,90 гривень кілограм;

У "Varus" вона коштує 44,90 гривень;

"Фора" також пропонує купити кіло за 44,90 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де можна найдешевше купити популярне морозиво — "Каштан", "Хрещатик" та "Стакан великан".