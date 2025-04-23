Який дохід має бути в одинокої мами, що виховує одну дитину, аби їй призначили виплату

Мамі в певних випадках потрібно заробляти не більше 38 тисяч гривень на пів року

Одиноким мамам в Україні виплачується соціальна допомога. Вона вираховується залежно від доходу жінки, кількості дітей в родині та прожиткового мінімуму на поточний рік.

"Телеграф" вирішив дізнатись, яким має бути максимальний заробіток мами, аби їй призначили виплату як жінці, яка самостійно виховує одну дитину до 6, 18 чи 23 років. У цьому допоміг спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

Якщо мати у 2025 році самостійно виховує дитину дошкільного віку, то держава виплачуватиме їй допомогу, якщо дохід за 6 місяців не перевищує 30 756 гривень.

У разі, якщо в родині є дитина від 6 до 18 років, то мамі передбачена виплата, заробіток якої за пів року не вище 38 352 гривень.

Є також ситуації, коли мати виховує студента від 18 до 23 років. Її дохід в такому випадку не може бути більше за 36 336 гривень, аби отримувати соцвиплату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на кого з дітей різного віку, а саме до 6, 18 та 23 років, передбачена найбільша соцвиплата, яку може отримати одинока мати у 2025.