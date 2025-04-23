Пенсії у квітні перерахували лише одній категорії українців. ПФУ пояснив чому

Нові пенсії для пенсіонерів. що працюють, нарахуються до 25 квітня

У квітні 2025 року в Україні для пенсіонерів, що працюють, провели перерахунок їх виплат. Однак він відбувся для тих, хто офіційно працювали й за яких сплачено ЄСВ.

Право на перерахунок визначає кількість набутого стажу на лютий 2025 року. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Тобто перерахунок провели з урахуванням тільки страхового стажу, який було напрацьовано після оформлення чи попереднього перерахунку виплати на відпочинку. Для декого його провели з урахуванням стажу та заробітної плати, які були набути після призначення чи останнього перерахунку пенсії.

Нові виплати мали нарахуватись протягом 4-25 квітня 2025 року.

У ПФУ зауважили, що пенсіонери які працюють та мають виплату за вислугу років, чекатимуть на перерахунок, якщо вони досягли пенсійного віку.

Пенсіонери, що працюють, набувають право на проведення перерахунку, якщо вони після призначення пенсії були офіційно працевлаштовані й за них сплачувався ЄСВ. Їм перераховуватимуть виплату кожні 2 роки автоматично або після особистого звернення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому виплачуватиметься пенсія, розмір якої буде як 5 прожиткових мінімумів.