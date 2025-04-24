Зарплата в 30 тисяч, а стажу всього 15 років. Чи очікувати на значну пенсію в 2025

Зарплата, в основному, значно впливає на майбутню пенсію

На розмір пенсії в Україні значно впливають страховий стаж, заробітна плата та вік виходу на пенсію. Однак якщо дохід особи значний, але стажу мало, то на високу пенсію не варто очікувати.

Якою точно буде виплата на відпочинку у 2025 році для українця, який має всього 15 років стажу, але зарплату в 30 тисяч, розбирався "Телеграф". У цьому допоміг пенсійний калькулятор.

Пояснимо, згідно з даними Пенсійного фонду, для виходу на пенсію в 60 років у 2025 році українцю потрібно мати від 32 років стажу. У 63 роки норма складає від 22 до 31 року, а в 65 — від 15 до 21 року. Тобто, чоловік, набувши всього 15 років, може вийти на пенсію лише в 65 років.

Якщо ж він в 65 років вирішив оформлювати пенсію на загальних умовах, без врахування пільгових категорій населення (ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо) зі зарплатою в 30 тисяч гривень, то у квітні його пенсія становитиме всього 4930 гривень.

Отже, при маленькому стажі й доході в 30 тисяч пенсія українця не буде високою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у кого пенсія у 2025 році не буде вище 800 гривень.