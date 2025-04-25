Депозит може бути і піврічним. Скільки очікується заробітку зі 100 доларів

Піврічний депозит в 100 доларів не принесе високого доходу

Депозит в банку зі 100 доларами за один рік точно принесе українцю заробіток. Однак якою буде сума, залежить від ставки.

А якщо 100 доларів покласти на не рік, а всього на шість місяців, то сума буде трошки меншою. Аби дізнатись це, "Телеграф" використав актуальні дані про депозитні ставки в банках у "Мінфін".

Згідно з ними, українець, який у квітні 2025 року вирішив покласти на депозитний рахунок 100 доларів, через шість місяців зможе заробити всього 1 долар, як пропонує "Європромбанк".

Але зауважте, якщо обміняти цю суму доларів на гривню, то, відповідно до курсу продажу готівкового долара в 41,47 гривні 25 квітня 2025, це дорівнює 4147 гривням і віднести до банку, то дохід буде значно більшим — 261 гривні, як пропонує "МТБ Банк".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що протягом поточного року ціни на цигарки зростуть на 20-25 гривень. Ми вирішили проаналізувати, скільки можна зекономити, якщо не курити до кінця року за умови, що щомісяця пачка цигарок дорожчатиме на близько 3 гривні.