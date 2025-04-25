Як зекономити до 50 гривень на мʼясі до шашлику?

Деякі магазини пропонують купити м'ясо свинини для шашлику за ціною у 250 грн, але якщо пошукати, то можна знайти за 195 грн

М'ясо для шашлику покупають не лише до якихось свят, а й для звичайного відпочинку на природі. Місцями ціна на цей продукт сягає майже 250 гривень за кіло.

"Телеграф" проаналізував, де українці наразі можуть зекономити до майже 50 гривень на м'ясі, подивившись вартість в п'яти різних торгових мережах України. До речі, акційні пропозиції ми не знайшли.

Які ціни на сире м'ясо в магазинах

Найдешевше кіло м'яса можна купити в "Фора". Там його ціна складає 195 гривень.

В "АТБ" немає готових кусочків свинячого м'яса для шашлику. Натомість можна взяти окіст "Глобіно" для смаження. Його вартість зафіксувалась близько 203,99 гривні.

Тим часом "Auchan" пропонує купити кіло м'яса за 224,9 гривні.

М'ясо для шашлику також можна купити в "Сільпо" і "Metro". Там ціни незначно відрізняються, 249,30 та 249,50 відповідно.

Тобто, найвигідніше брати цей продукт в "Фора", зекономивши майже 50 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де можна найдешевше купити популярне морозиво "Каштан", "Хрещатик" та "Стакан великан".