Дохід батька - 15 тисяч. Чи призначать малозабезпеченій сім'ї з двома дітьми соцвиплату

Сума заробітку значно впливає на розмір соціальної виплати

Малозабезпеченим сім'ям в Україні призначається соціальна допомога. Її сума для кожного домогосподарства різна, але, в основному, залежить від доходу членів родини, кількості осіб в ній, як дітей, так і дорослих, а також прожиткового мінімуму.

Але чи можуть її призначити для малозабезпеченої родини, де працює лише батько і його дохід складає 15 тисяч гривень в місяць. Аби дізнатись це, "Телеграф" скористався спеціальним калькулятором на сайті "П'яточок".

Тож, уявімо малозабезпечену сім'ю з двома дітьми віком до 6 та від 6 до 18 років. В ній також є двоє працездатних батьків, один з яких щомісячно отримує 15 тисяч гривень, що за пів року становить 90 тисяч гривень. За таких умов родина не отримає соцвиплати.

Однак якщо в цій сім'ї буде, наприклад, ще одна дитина до 6 років, тоді соцвиплата становитиме 700,50 гривень. У разі, якщо буде неповнолітній від 6 до 18 років, тоді сума збільшиться до 1618,35 гривні, а студент від 18 до 23 років — зменшиться до 1374,75 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому малозабезпеченій сім'ї з 3 школярами не світить соцвиплата.