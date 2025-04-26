Якщо українець має всього 25 років стажу. В якому віці він вийде на пенсію і якою буде її сума

З 25 роками стажу можна вийти на відпочинок, але точно не в 60

Аби вийти на пенсію у 2025 в Україні потрібно мати необхідну норму страхового стажу та досягнути певного віку. На розмір виплати також значно впливає заробітна плата.

Якщо в українця у 2025 році всього 25 років страхового стажу, то він точно не зможе вийти на пенсію в 60 років. В якому віці йому призначать виплату та в якій сумі, якщо його дохід складає 20 тисяч гривень, розбирався "Телеграф", використавши пенсійний калькулятор.

Відповідно до даних Пенсійного фонду, для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати від 32 років стажу. У 63 роки норма складає від 22 до 31 року, а в 65 — від 15 до 21 року.

Тобто у 2025 році чоловік з 25 роками стажу вийде на пенсію, якщо йому виповнилось 63 роки. Він матиме виплату в 5478 гривень за умови, що заробітна плата становить 20 тисяч гривень і він виходить на загальних умовах.

Зверніть увагу, що пенсія вирахувана без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому виплачуватимуть пенсію, сума якої сягає 5 прожиткових мінімумів.