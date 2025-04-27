Навіть із 8000 грн доходу можна накопичити 200 доларів: як саме

Дві сотні баксів буде у вас на руках, навіть якщо щоденна сума відкладень складає всього 5 гривень

Дві сотні доларів можна відкласти навіть якщо дохід українця дорівнює мінімальній заробітній платі в 8 тисяч гривень. Але на це піде не мало часу.

Яку комфортну суму можна відкладати, як часто і протягом якого часу, аби якнайшвидше зібрати двісті доларів, розбирався "Телеграф". Згідно з актуальним курсом продажу готівкового долара в "Мінфін" в 41,55 гривні, 200 доларів наразі дорівнюють 8310 гривням.

Водночас нагадаємо, що мінімальна заробітна плата в Україні у 2025 році становить 8000 гривень.

Аби мати на руках 200 доларів вже через рік та шість місяців, українцю потрібно щодня економити по 15 гривень.

Суму відкладень можна зменшити до 10 гривень, але тоді час заощаджень виросте до двох років та одного місяця.

Є ще варіант зі 5 гривнями вдень. Тут відкладати 200 доларів прийдеться найдовше — понад чотирьох з половиною років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки можна отримати заробітку зі піврічного депозиту в 100 доларів і чи сильно зміниться сума, якщо покласти валюту на рік.