До 6 грн за хліб і це не по акції. Де можна значно зекономити

У деяких українських магазинах найдешевший хліб коштує не менше 20 грн, але є мережі, які пропонують більш вигідні товари

Хліб, як і всі інші популярні продукти в Україні, продовжує дорожчати. Він може витягнути з гаманця досить значні суми. Однак якщо пошукати найбільш вигідні пропозиції, то можна зекономити до 15 гривень.

"Телеграф" вирішив проаналізувати, в яких українських супермаркетах є якнайдешевший хліб, що це за товар та скільки в ньому ваги. Місцями ціни просто смішні.

Отже, найнижча вартість хліба в "Varus" складає 5,90 гривень. Батон "ХлібоДар" пшеничний важить 300 грамів.

За 10,91 гривні 335 грамів хліба можна купити в "Сільпо". Товар від Дніпровського хлібокомбінату.

Трошки дорожчим, але меншим за вагою, є хліб в "Novus". За 13,89 гривні можна купити 225-грамовий батон від компанії Marka Promo.

До 20 гривень, а саме 18,30 гривень, продається нарізний 300-грамовий хліб від Київхліб в "Фора".

А от, наприклад, в "АТБ" найдешевший хліб можна знайти за 20,70 гривень. Вага "Теремно Європейського" є 330 грамів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де можна зекономити до 50 гривень на м'ясі до шашлику.