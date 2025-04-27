Троє школярів на одній мамі, що не працює. Якою буде для них соцвиплата

Мати, яка виховує трьох неповнолітніх, має право на майже 10 тис. грн

Матерям, які самостійно займаються вихованням дітей, передбачено в Україні соціальну виплату. Для кожної сім'ї вона розраховується індивідуально, але, в основному, залежить від кількості дітей в сім'ї та їх віку, а також середньомісячного доходу мами та прожиткового мінімуму.

А якою очікується виплата для жінки, на плечах якої три дитини до 18 років, якщо вона не працює, дізнався "Телеграф". Для цього використали спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

Згідно з розрахунками, одинокій мамі з трьома дітьми від 6 до 18 років, яка не працює, тобто дохід сім'ї за пів року складає 0 гривень, призначать соцвиплату в 9588 гривень.

Але зауважте, що суми, яка є в калькуляторі та ту, що призначить орган соціального населення, можуть відрізнятись. Це пояснюється тим, що під час вираховування загального доходу родини можна припуститися помилки й не врахувати якусь виплату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який дохід має бути в одинокої мами, що виховує одну дитину, аби їй призначили виплату.