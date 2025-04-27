Подайте до ПФУ цей документ і надбавка ваша. Хто з пенсіонерів очікуватиме на кошти

Аби отримати надбавку в майже 300 грн, одній категорії пенсіонерів потрібно подати заяву до ПФУ

Пенсії в Україні можуть вирости не лише внаслідок індексації, а й надбавок. Одна з таких надається почесним донорам і її сума залежить від прожиткового мінімуму.

На надбавку в 10% від прожиткового мінімуму у 2025 році мають право пенсіонери зі статусом "Почесний донор України". Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Згідно з даними Мінфіну, загальний показник прожиткового мінімуму у 2025 році складає 2920 гривень. Відповідно 10% — 292 гривень. Якщо ж він зростає, тоді й збільшується сума надбавки.

Там додають, що для призначення виплати особі потрібно звернутись до будь-якого сервісного центру ПФУ та подати заяву. Крім неї також потрібно захопити документ, що посвідчує особу (паспорт), ідентифікаційний номер та посвідчення донора.

Як отримати такий статус

Аби особі надали такий статус, їй необхідно здати 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимально допустимих доз плазми крові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому деяким пенсіонерам можуть блокувати їх банківські картки.