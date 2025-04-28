Скільки потрібно заробляти, аби в 60, 63 або 65 років мати пенсію в 10 тисяч

Найменше потрібно заробляти тим, хто виходитиме в 60 років на пенсію

Аби вийти на пенсію і мати гідну виплату, потрібно не лише напрацювати норму страхового стажу, а й отримувати відповідну заробітну плату. Ті, хто виходитиме на відпочинок в 65 років, повинні мати дохід, що вище майбутньої пенсії в шість разів.

Яким повинен бути дохід українця, який збирається оформлювати пенсію в 60, 63 або 65 років, щоб сума майбутньої пенсії складала 10 тисяч гривень. Це дізнався "Телеграф", використавши пенсійний калькулятор.

Тож, українцям, що хочуть отримувати 10 тисяч гривень пенсії, потрібно мати 32 роки стажу, тобто норму в 2025 році, та 29 тисяч гривень заробітної плати.

Якщо ж вийти на пенсію в 63 роки при стажі у 22 роки, тоді для пенсії в 10 тисяч гривень потрібно заробляти від 42 тисяч.

Дохід і стаж для тих, хто оформлятиме пенсію в 65 років і очікуватиме на 10 тисяч, мають бути не меншими за 61 тисячу і 15 років.

Зверніть увагу, що пенсія вирахувана без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікувати на значну пенсію у 2025, якщо зарплата 30 тисяч, а стажу всього 15 років.