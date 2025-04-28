Як українці можуть поновити свої пенсії. У ПФУ пояснили
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Дехто з українців зможе отримати пенсію за три роки
Пенсіонери, які не отримували своїх виплат довгий час, можуть поновити їх. Такі ситуації можуть бути у тих, хто перебуває за кордоном. Однак для відновлення пенсії потрібно дотримуватись певних умов.
Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", як передає Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області, неотриману пенсію можна отримати лише у випадку, якщо громадянину не надавали виплати з його власної вини, але не більше як трьох років до дня звернення.
Але така пенсія виплачуватиметься так:
- частина, але не більше як протягом року, виплатиться за один раз;
- решта суми нарахується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців отримає одразу допомогу у розмірі десяти місячних пенсійних виплат після виходу на відпочинок. Така можливість є в одній категорії працівників. Для неї також потрібно мати необхідну кількість років страхового стажу в поточному році.