Як українці можуть поновити свої пенсії. У ПФУ пояснили

Дехто з українців зможе отримати пенсію за три роки

Пенсіонери, які не отримували своїх виплат довгий час, можуть поновити їх. Такі ситуації можуть бути у тих, хто перебуває за кордоном. Однак для відновлення пенсії потрібно дотримуватись певних умов.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", як передає Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області, неотриману пенсію можна отримати лише у випадку, якщо громадянину не надавали виплати з його власної вини, але не більше як трьох років до дня звернення.

Але така пенсія виплачуватиметься так:

частина, але не більше як протягом року, виплатиться за один раз;

решта суми нарахується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців отримає одразу допомогу у розмірі десяти місячних пенсійних виплат після виходу на відпочинок. Така можливість є в одній категорії працівників. Для неї також потрібно мати необхідну кількість років страхового стажу в поточному році.