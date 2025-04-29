Українець досяг пенсійного віку та має норму стажу, але зарплати замало. Якою буде пенсія

Для значної пенсії в Україні мало мати норму стажу та досягти 60 років

Пенсії в Україні залежать не лише від страхового стажу чи віку виходу на відпочинок, а й заробітної плати. Тобто норми стажу та досягнення пенсійного віку для значної пенсії замало.

Якою очікується пенсія у 2025 році у чоловіка, який має норму стажу і досяг 60 років, якщо його зарплата менше мінімальної в Україні, тобто 8 тисяч гривень, згідно з даними "Мінфін". Про це дізнався "Телеграф".

Відповідно до розрахунків пенсійного калькулятора, у 2025 році чоловік, який досяг 60 років, має норму загального стажу в 32 роки й отримує всього 7 тисяч доходу, розраховує на 2454 гривень пенсії.

У Пенсійному фонді пояснили, що в 60 років у поточному році потрібно мати не менше 32 років стажу, аби призначили пенсію.

Зверніть увагу, що ця пенсія вирахувана на загальних умовах. Крім того, чоловік не належить до пільгової категорії населення — ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки потрібно заробляти, аби в 60, 63 чи 65 років отримувати пенсію не нижче 10 тисяч гривень.