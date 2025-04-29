100 доларів на депозит чи заощаджувати далі. Що буде вигідніше за рік

Сотня доларів на депозиті за рік не принесе значного доходу, аніж щомісячні заощадження

Річний доларовий депозит принесе українцю набагато менший дохід, аніж людина буде самостійно протягом 12 місяців відкладати кошти.

Скільки доходу принесе депозит зі 100 доларами, які поклали на рік, та чи вигідно це, аніж протягом цього періоду надалі заощаджувати, розбирався "Телеграф". Для цього ми використали дані Міністерства фінансів України.

Якщо у кінці квітня 2025 року покласти на депозит 100 доларів, тобто близько 4145 гривень, якщо по курсу купівлі готівкового долара в 41,45 гривні, то через рік можна отримати дохід у всього 2 долари.

А якщо відкладати по 346,25 гривні кожні 30-31 день, то вже через 12 місяців можна купити 100 доларів. Але за умови, що курс долара не сильно коливатиметься.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 200 доларів, які дорівнюють у квітні понад 8 тисяч гривень, можна накопичити навіть з мінімальною зарплатою в 8 тисяч гривень у 2025 році. Є три варіанти заощаджень — по 5, 10 чи 15 гривень щодня. Але якщо обрати першу суму, тоді українцю знадобиться більше часу, аби отримати дві сотні.