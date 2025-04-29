Капуста по 70 грн. Які магазини пропонують більш вигідні ціни

На білоголовій капусті можна заощадити до 15 гривень

Стара капуста є в майже кожному базовому продуктовому кошику українця. Її ціна в магазинах наразі може сягати 70 гривень за кілограм. Однак, пошукавши більш вигідні пропозиції, можна зекономити значну суму.

"Телеграф" вирішив проаналізувати актуальні цінники в популярних торгових мережах України та дізнатись, де є найнижчі, аби зекономити на кілограмі. Серед магазинів є "Сільпо", "Мегамаркет" тощо.

Найдешевша капуста продається в "Novus". Там за кіло овочу потрібно віддати 54,89 гривні.

За 60,05 гривень кілограм капусти можна купити в "Сільпо".

Трошки дорожчою білоголова капуста є в "Metro". Там її ціна за кілограм складає 64,90 гривень.

Водночас в "Auchan" вартість старої капусти складає 67,90 гривень.

Найвища ціна на білоголову капусту наявна в "Мегамаркет" — 69,90 гривень.

Тобто купивши капусту в "Novus", аніж, наприклад, в "Мегамаркет", можна зекономити до 15 гривень на одному кілограмі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські магазини продають найдешевші яблука в кінці квітня.