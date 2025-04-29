Скільки має бути дітей до 6 років в одинокої мами, аби їй призначали 10 тисяч виплати

Є певні умови, яким потрібно відповідати, аби мати від 10 тисяч допомоги одинокій мамі

Для одиноких матерів в Україні нараховується соціальна допомога. Вона має здійснюватись, поки дитині не виповниться 18 років, а в певних ситуаціях — 23 роки.

Кожній родині сума виплати розраховується залежно від кількості дітей в родині, їх віку, доходу мами та прожиткового мінімуму в поточному році. А яким умовам треба відповідати, аби жінці, яка самостійно виховує дошкільнят у 2025 році, призначили не менше 10 тисяч гривень, розбирався "Телеграф".

Відповідно до розрахунку спеціального калькулятора на сайті "П'яточок", щоб одинокій мамі в 2025 році виплачували по 10 тисяч гривень, їй потрібно виховувати від 4 дітей дошкільного віку та не мати доходу за пів року.

Така грошова допомога призначається мамі до досягнення дитини 18 років. Однак в певних випадках, зокрема, якщо неповнолітній вирішив навчатись на денному відділенні у школі, ПТУ, коледжі, технікумі чи інституті, тоді виплата здійснюватиметься до 23 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде соцвиплата для мами, яка самостійно виховує трьох школярів та не працює.